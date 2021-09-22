В столице открылся детский технопарк «Московский транспорт»

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Новый детский технопарк «Московский транспорт», созданный на базе Российского университета транспорта (МИИТ), открыл сегодня, 22 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом году вуз отмечает свое 125-летие. Научно-исследовательские и образовательные разработки МИИТа использовались для проектов Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. Для создания технопарка правительство Москвы выделило университету грант в 36 миллионов рублей.

«На базе МИИТ создан уникальный технопарк, - сказал Сергей Собянин на церемонии открытия. - Огромное спасибо. Это совместный проект правительства Москвы, министерства транспорта и ведущего транспортного университета нашей страны. Надеюсь, что ребята, которые побывают здесь, пройдут очень интересные, классные, современные уроки, полюбят и железнодорожный, и городской транспорт, свяжут свою судьбу с тем, чтобы каждый день обслуживать москвичей, горожан, жителей нашей страны, доставляя их на работу и домой, к месту отдыха. Очень благородная, очень нужная и важная профессия».

Мэр напомнил, что в Москве создано уже 18 детских технопарков. Большинство из них появилось в сотрудничестве с крупными университетами и корпорациями.

«В целом за эти годы около 350 тысяч человек уже проучились в этих технопарках, - отметил Собянин, - Многие из них получили навыки инженерной работы, поступили в федеральные вузы, в том числе и в Бауманку, и в МГУ, и в другие ведущие институты».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Детский технопарк «Московский транспорт» разместился на площади 1 076 квадратных метров в историческом кампусе университета.

Инженерным творчеством бесплатно по записи здесь смогут заниматься школьники и студенты колледжей в возрасте 12-18 лет по таким направлениям:

- GIS-технологии;

- BIM-технологии;

- создание интеллектуальных транспортных систем;

- VR- и AR-технологии;

- основы проектирования и 3D-дизайна;

- аддитивные технологии в проектировании и производстве.

Программы рассчитаны на подготовку студентов Российского университета транспорта, а также будущих сотрудников крупных транспортных компаний. Среди них, например, РЖД, Московский метрополитен, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

В технопарке создано 4 лаборатории:

- лаборатория промышленного дизайна, где участники могут пройти весь путь от идеи до прототипа изделия. Дизайнерские проекты посвятят разработке и прототипированию элементов общественного транспорта, транспортных средств, объектов транспортной инфраструктуры;

- лаборатория умных технологий на транспорте, где обучают трём технологиям - информационного моделирования инфраструктуры (ТИМ), транспортного моделирования потоков в агломерациях, а также беспилотного вождения и управления движением;

- VR/AR-лаборатория для обучения программам из области компьютерного зрения и 3D-моделирования. С помощью тренажёров можно получить навыки работы в некоторых профессиях транспортного комплекса, например, дежурного по станции;

- лаборатория водного транспорта. Например, в программе «Водная робототехника» можно узнать о судомоделировании, робототехнике, электронике, конструировании и программировании с акцентом на беспилотные технологии судовождения.

Кроме того, в детском технопарке открылись:

- IТ-класс для обучения базовым компетенциям в сфере информационных технологий, таким, как программирование, микроэлектроника, сетевые технологии, электронные базы данных;

- лекционный зал на 100 мест.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

В первой половине дня в технопарке будут проводить образовательные программы для школьников по проекту «Учебный день в технопарке». Потом до вечера - лекции, мастер-классы, долгосрочные образовательные программы для всех желающих школьников, а также работа над проектами.

Слушателями детского технопарка «Московский транспорт» могут стать более 9 400 школьников ежегодно.

Лучшие выпускники технопарка вправе получить до 10 дополнительных баллов ЕГЭ для поступления в Российский университет транспорта (МИИТ).

КАК ДОБРАТЬСЯ

ул. Образцова, д. 9, стр. 2, между станциями метро «Марьина роща» и «Менделеевская».

Время работы технопарка - ежедневно, с 10.00 до 19.00.

С вопросами по поводу обучения можно обращаться по электронной почте - technopark@rut.digital.

Подробная информация и расписание занятий в ближайшее время появится на сайте - cleverut.ru.