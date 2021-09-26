Сидят на подоконниках в разрушенном доме: В Ногинске пытаются спасти 17 голодных кошек и собак

После взрыва в частично обрушенном доме, по предварительной информации, остается около 17 кошек и собак

Волонтеры и местные жители Ногинска продолжают публиковать в соцсетях информацию о голодных кошках в доме, из которого 8 сентября 2021 эвакуировали людей. После взрыва в частично обрушенном доме, по предварительной информации, остается около 17 кошек и собак. Помочь решила член регионального СПЧ Марина Ахмедова. Она обещала связаться с администрацией города.

- А уже прошло 18 дней. Как передают волонтеры, животные сидят на подоконниках и ждут помощи. Хозяева смотрят на них через забор, за который их не пускают, и плачут. Администрация города почему-то не участвует в решении проблемы, но главное — не вступает ни в какой диалог с хозяевами и волонтерами, - написала в соцсетях Марина Ахмедова.

Ранее в соцсетях появилось видео, где четко видно, что в квартире на шестом этаже в разрушенном доме ходит серая кошка.

- Есть опасность обрушения, поэтому никто не хочет лезть за моей кошкой и ни за какой другой, - написала в соцсетях Елена.

- Как вообще можно было оставить кошку? - обсуждают в соцсетях.

Местные жители ищут способы, как эвакуировать животных

- Как вы думаете, что будет делать кошка при взрыве? Она спрячется как можно лучше. Хозяева явно все тоже были в панике, поискали, вещи взяли и вышли. А может их и дома не было тогда, - считает местная жительница Анжелика Соменкова.

Люди стали пытаться спасти кошку, задумали попросить сотрудников МЧС подогнать лестницу, обратились к сотрудникам Росгвардии.

- Там не один котик остался. Людей, которые были не дома, не впустили в квартиры забрать животных, - говорит местная жительница Наталья Келарева.

Волонтеры и местные жители продолжают распространять информацию о брошенных кошках и собаках. И говорят, что к дому уже приезжали несколько нарядов МЧС. Пока точного ответа не дали - ищут пути решения.

Известно, что правоохранительным органам с 8 сентября поставлена задача охранять здание по периметру. Допуска в само здание сейчас действительно нет, потому что на некоторых этажах нет возможности пройти по лестницам, к тому же есть опасность обрушения.

О спасении двух кошек в группе «Типичный Ногинск» сообщил местный житель Иван Иванов.

- Написали, что у той самой серой кошки есть доступ на улицу. Спасли еще одну. Сколько их там еще? - написал Иван Иванов.

Напомним, взрыв газа в девятиэтажном доме произошел 8 сентября. Тогда же из дома были эвакуированы 170 жильцов. После того, как спасатели осмотрели все квартиры, доступ к дому был ограничен.

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Доступ к зданию сейчас ограничен, а животное ходит по подоконнику (подробно)