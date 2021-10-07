Парню, который заступился за девушку в метро Москвы и был избит дагестанцами, собирают деньги на лечение

Роман Ковалев заступился за девушку в вагоне метро и был избит группой кавказцев. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У Романа Ковалева - перелом носа, перелом костей лица, травма глаза. Последствия жесткого избиения в столичном метро.

Напомним, Ковалев стал жертвой троих приезжих из Дагестана. Сайт kp.ru рассказывал эту историю - ЧП произошло 6 октября на синей линии метро, в поезде, между станциями Партизанская и Измайловская. Трое кавказцев начали оскорблять девушку. Ехавший в том же вагоне Роман Ковалев заступился и тут же получил град ударов в голову - руками и ногами. На следующей станции троица буйных кунаков сбежала, оставив парня лежать в луже крови. Впрочем, вскоре гостей столицы задержали. Они пытались оказать сотрудникам полиции сопротивление, но в итоге были доставлены в отдел полиции, где во время допроса на видео изображали глубокое раскаяние...

Ковалев проведет в больнице ближайшую неделю или даже больше.

О случившемся со слов Романа в эфире Радио «Комсомольская Правда» рассказала его девушка Анна:

- Эти трое кричали в метро. У них был сначала конфликт с женщиной, она вышла. Потом начали кричать: кто смелый, кто подойдет? Одна девушка попросила вести себя тише. Они начали крыть ее матом. Тогда Рома подошел к одному из этих парней. И тут же ему прилетел с боку первый удар в голову. Затем один держит Рому, а двое других начали забивать его ногами.

Также Анна рассказала о состоянии ее молодого человека:

- Он идет на поправку, если так можно сказать. Глаза, правда, не видят из-за сильных отеков. Лицо все опухшее. Лежит в больнице под присмотром врачей.

Тем временем сам Роман Ковалев обратился к друзьям за помощью. По его словам, из-за полученных травм он еще долго не сможет работать.

«Друзья, лежу в больнице сейчас, второй глаз светить не хочу, распух очень сильно, - написал Ковалев в соцсетях. - За помощью не привык обращаться, но много кто спрашивает реквизиты (5536913908768654 либо 4276130026474621). На работу я явно не скоро смогу выйти, так что любая помощь лишней не будет. Спасибо всем за пожелания, очень приятно. Желаю всем не попадать в такие инциденты, и здоровья».

Напомним, расследованием занимается Следственный комитет. По поручению главы СК Александра Бастрыкина уголовное дело переквалифицировано с «хулиганства» на более тяжелые статьи - «покушение на убийство» и «применение насилия в отношении представителей власти».

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