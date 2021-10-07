Дагестанцы, изъявшие мужчину в метро, во время задержания угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком

Следственный комитет России просит полицию передать материалы уголовного дела о нападении на мужчину в столичном метро. Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет России просит полицию передать материалы уголовного дела о нападении на мужчину в столичном метро. Напомним, 6 октября 2021 трое уроженцев Дагестана жестоко избили в вагоне подземки молодого человека, заступившегося за девушку. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» (до семи лет), однако в СК действия отморозков трактуют жестче.

По версии Следственного комитета, ход потасовки говорит о том, что это было покушение на убийство (максимальное наказание по этой статье - до 18 лет колонии):

«Когда потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове».

Более того, во время задержания гости столицы не только оказали сопротивление, но и угрожали полицейским.

- Один из них угрожал, демонстрируя двум полицейским колющий предмет, похожий на нож, а другой достал перцовый баллончик, - говорится в заявлении СК. В ведомстве отмечают, что это вполне тянет на статью «применение насилия в отношении представителя власти» (до 5 лет).

Как ранее сообщал сайт KP.ru, 25-летний пострадавший москвич Роман Ковалев сейчас находится в больнице. Врачи диагностировали у него перелом носа и костей лица.

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