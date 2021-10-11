Собянин: «В ближайшие годы реконструируем половину поликлиник Москвы»

Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столице продолжается масштабное обновление поликлиник и больниц. Устаревшие здания полностью перестраивают и оснащают современной медтехникой. Сегодня, 11 октября, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел комплексное благоустройство около детской больницы №9 имени Сперанского, а также реконструкцию поликлиники №220 в Шмитовском проезде в Пресненском районе столицы.

«Все привыкли к таким скучным видам из больничной палаты, - сказал Собянин. - Наверное, все хоть раз в жизни там побывали, и когда выглядываешь в окно, ничего там не радует глаз, особенно в детских больницах. Дети должны двигаться, все равно радоваться, и когда из окна видят депрессивную территорию, то, конечно, радости нет. Поэтому мы решили в больницах внешнюю среду менять постепенно. И больница за больницей превращаем территории в такие уже хорошего уровня общественные места, где можно и детишкам покачаться на качелях, родителям их прогуляться и местным жителям».

Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По его словам, пространство вокруг больниц делают комфортными для прогулок, по сути это парковые зоны.

«Рядом еще благоустроена природная территория, в целом получился такой кластер, как сейчас можно говорить «исцеляющая среда», - сказал мэр.

Реконструкция поликлиники №220, расположенной недалеко от детской больницы, должна завершиться в феврале. «По сути дела здание строится заново, - сказал мэр. - Надеюсь, в феврале строительство будет закончено, и как можно быстрее коллеги ее заселят».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Благоустройство около больницы имени Сперанского провели на площади 8,4 гектара. Между хирургическим и инфекционным корпусами появилось комфортное пространство для отдыха и прогулок. Его украсили цветниками и кинетическими фигурами абстрактных форм, которые приводит в движение дуновение ветра. На площадке поставили арт-конструкции, хорошо видные из окон палат, и качели", - говорится в сообщении ТГ-канала Комплекса городского хозяйства.

Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

За инфекционным корпусом - спортивная площадка и уютная зона отдыха для персонала. Кроме того, благоустроили природную зону около Нижнего Красногвардейского пруда.

А в соседней районной поликлинике во время реконструкции:

- обустроят новый фасад;

- заменят инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки;

- выполнят отделку помещений.

После реконструкции в поликлинике появится современная медицинская техника. Внутри здания пространство обустроят по новому московскому стандарту поликлиник.