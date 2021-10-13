Адвокат объяснил, что грозит подростку, который стрелял около московской школы из страйкбольного оружия

Чего хотел добиться подросток, появившись с оружием у стен школы, пока непонятно. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

С молодым человеком, который был задержан после стрельбы у московской школы 1260, работают следователи. Напомним, днем 13 октября неизвестный в камуфляже перебрался через забор школы и несколько раз выстрелил в воздух из черного карабина. Он тут же сбежал, вновь перемахнув через забор, но задержали его довольно быстро - отследив путь по камерам видеонаблюдения.

Подростка задержали прямо в квартире, в многоэтажном доме неподалеку от школы. Оказалось, человеку в камуфляже, из-за которого ученики баррикадировались в классах, а на место выслали несколько автобусов спецназа, всего… 15 лет. Оружие, как выяснилось, - не боевое, страйкбольное, хотя внешне выглядит довольно угрожающе. Кроме того, в квартире нашли и другие «пушки» для страйкбола.

Известно, что у школьника в последнее время некие проблемы в семье. Однако чего он хотел добиться, пока непонятно.

Что грозит 15-летнему школьнику за выходку с оружием под окнами школы? Не исключено, что для молодого человека дело может обернуться и реальным сроком.

- В данном случае речь идет о классическом хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - объясняет kp.ru адвокат Вадим Багатурия, эксперт правового Ютюб-канала «Фрейтак Медиа». - Это часть 2 статьи 213 УК РФ - до 7 лет лишения свободы, поскольку преступление считается тяжким. Учитывая последние случаи, связанные со стрельбой в учебных заведениях, юноша рискует получить реальный срок - в превентивных целях процесс могут сделать показательным.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.

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