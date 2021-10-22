Сергей Собянин объяснил, почему в Москве ввели нерабочую неделю, а не повсеместное использование QR-кодов

Мэр города рассказал, как хотят снизить волну заболеваемости коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Причины введения нерабочих дней с 28 октября по 8 ноября в столице объяснил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

- В Москве нерабочие дни начнутся с 28 октября. С учетом большей плотности населения и огромных пассажирских потоков на Московском транспортном узле нам необходимо больше времени для получения эффекта снижения заболеваемости, - заявил Сергей Собянин.

Ввести нерабочие дни в Москве решили из-за роста заболевших. Только за последние сутки зафиксировано 8 166 человек с положительным тестом на коронавирус.

Прошлой осенью было меньше вакцинированных и поэтому обстановка была значительно хуже. Этой осенью, как сказал Сергей Собянин, с учетом большого числа вакцинированных и переболевших, все же ситуация развивалась лучше - почти два осенних месяца удалось пройти без ограничений. Однако сезонная эпидемия ОРВИ и дельта-штамм короновируса в совокупности дадут уже к концу этой недели (ориентировочно к 24 октября) рекордные показатели заболеваемости, что очень опасно для москвичей.

Не только в Москве, но и во всей стране сложная ситуация, поэтому президент России и принял решение о нерабочих днях. Однако есть вопрос в обществе: почему вместо введения нерабочих дней просто не ввести QR-коды для посещения разных общественных мест? Сергей Собянин считает, что QR-коды являются отчасти стимулирующей мерой для вакцинации и дают эффект на перспективу.

- Нам же надо принимать меры здесь и сейчас. В пик заболеваний незамедлительно остановить рост. Как минимум, сгладить нарастающую волну эпидемии заболеваний и смертей. QR-коды должны действовать длительное время, чтобы получить эффект. Речь идет о полугоде и более. И вводить коды придется фронтально по всей сфере услуг, включая торговлю, - объяснил Сергей Собянин.

По мнению мэра города, при введении QR-кодов фронтально потери бизнеса будут значительно больше, чем за 1,5 недели нерабочих дней. К тому же в потребительском секторе работает много предпринимателей малого и среднего бизнеса - это миллионы человек.

Сергей Собянин также объяснил, что в театрах и музеях система QR-кодов будет действовать не только на период нерабочих дней, но и на более длительный срок.

- 90% театров и музеев – государственные. При ухудшении ситуации и город, и Минкультуры будут оказывать необходимую финансовую помощь. Зарплата актеров и других сотрудников не пострадает, - сказал Сергей Собянин.

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