Нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноября 2021: как будут работать МФЦ, торговые центры и пункты вакцинации

Нерабочие дни в Москве продлятся с 28 октября по 7 ноября 2021. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с объявлением нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября 2021 торговые и социальные учреждения переходят на особый режим работы. Рассказываем, что останется доступным, а какие услуги не будут доступны с 28 октября по 7 ноября.

Пункты вакцинации и экспресс-тестирования

Продолжат работу пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19. Сделать прививку можно без записи в торговых центрах и центрах "Мои документы" или по записи в поликлинике.

Пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID-2019 будут работать в центрах госуслуг, торговых центрах и в транспортно-пересадочных узлах (50 точек).

Центры госуслуг "Мои документы"

Только дежурные офисы “Мои документы” будут работать - в них можно оформить услуги по регистрации смерти и регистрации расторжения брака (по ранее поданным заявлениям). Всего их 25, среди них флагманские центры ЦАО, ВАО, ЮВАО, ЮЗАО (полный список).

- В День народного единства, 4 ноября, услуги в дежурных центрах предоставляться не будут, - рассказали в Оперштабе Москвы.

Регистрировать рождение ребенка будут непосредственно в родильных домах.

ЗАГСы

Все запланированные свадьбы состоятся, в том числе и на выездных площадках Москвы. Но церемонии пройдут без гостей, с соблюдением масочного режима.

- Если парам не подходит такой формат бракосочетания, то они могут перенести дату заключения брака на более поздний срок. Для этого нужно до 28 октября обратиться в отдел ЗАГС и написать заявление о переносе даты регистрации, - рассказали в Управлении ЗАГС Москвы.

Прием москвичей по иным услугам ЗАГС в период нерабочих дней будет приостановлен.

Подать заявление о заключении брака в этот период можно онлайн через портал mos.ru или Единый портал госуслуг.

Образовательные учреждения

В московских школах объявлены каникулы. В детских садах будут открыты дежурные группы.

Студенты колледжей и вузов перейдут в режим дистанционного обучения. Закроется и Главархив Москвы, но часть архивных документов доступна онлайн.

Социальные учреждения

Территориальные центры соцобслуживания будут принимать заявлений от лиц старше 65 лет (на получение денежных компенсаций, на выдачу и оформление направлений в протезно-ортопедические организации на изготовление изделий и другие).

- Предусмотрена доставка на дом продуктов питания, товаров первой необходимости, безрецептурных лекарственных препаратов для людей, соблюдающих самоизоляцию. Для этого необходимо оставить заявку по телефону 8 (495) 870-45-09, - сообщили в Оперативном штабе по Москве.

Центры занятости "Моя карьера" и "Моя работа" будут работать в онлайн-режиме 28, 29 октября и 1-3 ноября, оказывая услуги по сопровождаемому трудоустройству, остальные дни работать не будут - 30, 31 октября и 4-7 ноября.

Московская служба психологической помощи населению продолжит оказывать психологическую помощь в круглосуточном режиме по телефону 051 (с городского телефона) или +7 (495) 051 (с мобильного телефона), либо написать в чате Don’t panic на сайте www.msph.ru.

Почтовые отделения

Отделения "Почты России" будут работать с 30 октября по 7 ноября по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября.

- Все отделения будут закрыты 4 ноября - государственный праздник. Почтовые офисы 3 ноября закроются на час раньше, а 5 ноября будут работать по графику субботы, - рассказали в пресс-службе "Почты России".

Круглосуточные отделения в Москве будут работать без изменений.

Больницы, стоматологии и ветеринарная клиника

Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Будут открыты все аптеки в городе.

Стоматологии временно не будут работать, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания экстренной помощи.

Государственная ветеринарная клиника будет работать по обычному графику. При этом прием животных только по предварительной записи (на mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону: +7(495)612-04-25). Стоит отметить, что не будут работать ветеринарные участки "Северный", "Отрадное", Первомайский и Солнцевский, а также Станция по борьбе с болезнями животных Юго-восточного округа.

Театры, музеи и развлечения

Москвичи смогут посещать театры и музеи, при условии, что в зале будет не более 50% заполняемость. Все зрители должны использовать QR-коды и защитные маски.

Парк "Остров Мечты" будет закрыт, а приобретенные ранее билеты можно сдать или поменять на другие даты.

- Для этого с адреса электронной почты, указанного при оформлении покупки, на адрес tickets@dreamisland.ru необходимо отправить письмо с указанием номера билета и просьбой об обмене или возврате, - сообщили в пресс-службе "Острова Мечты".

Кинотеатры временно закроются, а ранее приобретенные билеты можно обменять на другие даты или получить деньги.

Концерты и большие спортивные мероприятия в нерабочие дни проводить не будут, за исключением мероприятий, проводимых по решению Роспотребнадзора Москвы.

- Мое шоу должно было состояться 28 октября, но переношу на 2022 год. Все ранее приобретенные билеты действительны на новую дату, - сообщила в соцсетях певица Ольга Бузова.

В нерабочие дни попали концерты Олега Газманова, дуэта "2 Маши", большой концерт к 25-летию канала "Муз-ТВ".

В Московском зоопарке, согласно указу мэру Москвы, можно прогуляться по территории на открытом воздухе, но посещение павильонов с животными будет запрещено.

Фитнес-клубы

Спортзалы, йога-студии и фитнес-клубы не будут работать. Но многие переходят на онлайн-тренировки на платформах соцсетей Instagram и YouTube.

- Мы не прекращали проводить онлайн-тренировки с конца марта 2020 года. Занятия в YouTube идут ежедневно, по расписанию. На персональные онлайн-тренировки у нас сейчас действуют специальные скидки (при приобретении блоков занятий), - рассказали в сети фитнес-клубов X-fit.

Заниматься онлайн и не терять мотивацию предлагает и студии растяжки и шпагата.

- Мы разработали программы на 28 и 50 минут: теперь польза уместилась в быстрых интенсивах, - рассказали в студия Stretching.

Торговые центры и продуктовые магазины

В городе приостанавливается работа магазинов и предприятий торговли, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

Торговые центры будут работать в ограниченном режиме.

- На нашем сайте можно найти перечень магазинов, которые будут работать в период "длинных выходных", - рассказали в ТЦ "Авиапарк".

- В установленные нерабочие дни продолжат работу: продуктовые магазины, аптека, магазин зоотоваров, банкоматы и МФЦ "Мои документы", где можно сделать экспресс тест на COVID-19 и пройти вакцинацию. Рестораны и корнеры фудкорта продолжат работать в формате "навынос" и на доставку, - рассказали в ТРЦ "Щелковский".

При этом продажа товаров в онлайн-режиме не ограничивается.

Рестораны и рынки

Рестораны и кафе закроются и будут работать только на вынос и доставку готовых блюд. Продолжат работу столовую и буфеты в офисах, на предприятиях, а также рестораны в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонних лиц.

- Наши рестораны продолжат работать на доставку. Любители грузинской кухни смогут заказать блюда в ресторанах Didi, Тинатин, Эларджи. Тем, кто тоскует по Италии, придется по душе кухня Christian, Butler, Buono, Jamie’s Italian. Работает служба доставки и у ресторана Caspian, где можно заказать блюда Каспийского региона, - рассказали в пресс-службе Ginza Project.

Некоторые рестораны готовы предоставить клиентам скидки в период нерабочих дней.

- У нас будут выгодные сеты, а при заказе от 5000 рублей сырная тарелка в подарок, - рассказали в Сыроварне на Красном Октябре.

Перейдет на форматы доставки и еды навынос гастроквартал "Депо Лесная".

- При этом зона маркета с фермерскими продуктами продолжит работу без изменений, поскольку продукты входят в категорию товаров первой необходимости, - рассказали в пресс-службе "Депо Лесная".

Ярмарки выходного дня и продуктовые рынки в Москве будут работать в обычном режиме.

Храмы

Храмы будут открыты для прихожан согласно своим графикам работы. Посещать их нужно в масках, с соблюдением социальной дистанции.

Салоны красоты и бани

Предприятия сферы услуг будут закрыты. В их число попали салоны красоты, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны.

- У нас аншлаг накануне закрытия, все хотят сделать маникюр и педикюр. Планируем работать с 8 ноября, если не будет продления ограничений, - рассказали в салоне Libro.

- На время закрытия банного комплекса будут заморожены абонементы до даты открытия, - рассказали в Termoland.

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