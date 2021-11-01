Шоу в «нерабочие дни»: Почему заведения Москвы решили открыться, несмотря на запрет

Организаторам шоу «Гонки на выживание и империя трюков» придется выплатить штраф почти 1 млн рублей. Фото: ОАТИ

Ограничительный период в столице еще не завершился, но некоторые магазины и развлекательные учреждения решили не терять прибыль и открылись в «нерабочие дни». В частности, на территории парка «Мастер Панин» проводили шоу «Гонки на выживание и империя трюков». Теперь организаторам придется выплатить штраф почти 1 млн рублей.

- Организаторам гонки на выживание и шоу каскадеров грозит штраф в размере до 1 млн рублей или закрытие на три месяца за проведение массового мероприятия во время режима «нерабочих дней», - сообщил главный инспектор ОАТИ Антон Романов.

Зрители шоу, к тому же, находились на трибунах без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Парк «Мастер Панин» находится за ТТК и организаторы, по всей видимости, думали, что контролирующие органы не доедут туда. Однако в городе проводятся ежедневные рейды.

Напомним, что во время «нерабочих дней» (до 7 ноября включительно) не должны работать предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и массовых мероприятий.

В выходные решили открыться и заведения «Бар, которого нет», «Old Towm» и «Punk Fiction». Собственники проигнорировали запреты, позвали гостей и устроили дискотеки, развлекательные шоу. Но веселились не долго, теперь в судебном порядке будет решено – выписать владельцам заведений штраф до 1 млн рублей или вовсе закрыть до 90 суток. Продолжили продавать косметику в магазинах «Летуаль» и «Подружка» на территории торгового центра «Авиапарк». Открылся салон массажных кресел «Yamaguchi» в «Москва-Сити», а на Новом Арбате салоны связи «Билайн» и «Мегафон», салон оптики «Айкрафт». Владельцев заведений пригласили в инспекцию для составления протоколов. Всем заведениям теперь грозит закрытие за нарушение режима «нерабочих дней» или штрафы от 300 тысяч до 1 млн рублей.

На территории торгового центра «Авиапарк» работали магазины косметики. Фото: ОАТИ

В выходные сотрудникам Роспотребнадзора пришлось повторно опечатать кальянную «Мята Lounge» на улице Стромынка. Заведение мало того, что открылось в «нерабочие дни», так еще и в залах отсутствовали дезинфицирующие вещества, не проводится обеззараживания воздуха и термометрия.

Во время «нерабочих дней» не должны работать предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и массовых мероприятий. Фото: ОАТИ

- Ранее, за аналогичные нарушения, кальянная уже была опечатана. При повторном обследовании выявленные нарушения не устранены. Кальянная опечатана повторно, - сообщил Мурад Алискандиев, специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ВАО.

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