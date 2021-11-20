Снегопад в Москве 20 ноября 2021: продержится ли снежный покров до зимы или вновь растает

Установление снежного покрова скорее всего стоит ждать только к концу первой декады декабря Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Московское метеобюро прогнозировало в ночь на 20 ноября 2021 осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. Сбылось. Утром и в течение дня местами усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

— В Москве и области за ночь выпало 2 — 6 мм осадков. В течение дня выпадет еще 1 — 3 мм. Это умеренно число осадков, даже сильными я бы их не назвал. Уже в воскресенье-понедельник почти все растает. Разве что останется снег под деревьями. Будут плюсовые температуры, — сообщил kp.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Что с погодой будет дальше

Этот ноябрь синоптик называет достаточно теплым. Погода сейчас на два градуса выше нормы. Но следующая неделя (22 — 28 ноября) будет относительно холодной. В понедельник с утра можно ждать небольшой плюс, а к вечеру до -5 градусов Цельсия. Минусовые температуры будут держаться днем и ночью вплоть до пятницы.

— В среду-четверг вновь возможен небольшой снег. Однако в субботу и воскресенье не исключены вновь плюсовые температуры и осадки в смешанной фазе. Продолжается так называемое предзимье: еще не зима, но уже не классическая осень. Холода наступают и отступают, — рассказал Александр Шувалов.

Когда в Москве ляжет снег

— Санки и лыжи можете начинать готовить, но использовать их в Москве все равно пока рано. Ближайшие десять дней точно не понадобятся. Установление снежного покрова скорее всего стоит ждать только к концу первой декады декабря.

КСТАТИ

Так ли страшен «Ульрих», как его малюют?

Пару дней назад СМИ начали пугать москвичей наступлением циклона «Ульрих» на столицу. Он родился в акватории Гренландского моря из-за столкновения холодного Лабрадорского течения и теплого Гольфстрима. Собственно, в выходные 20-21 ноября мы и наблюдаем его в Москве. Но грозное германское имя оказалось не таким уж страшным.

— Частная метеорологическая компания из Германии продает названия циклонов. Можно заплатить и назвать циклон в честь себя или знакомого, — объяснил происхождение названия «Ульриха» Александр Шувалов. — Британская метеослужба тоже дает имена циклонам, но только в том случае, если стихия несет большую опасность. Этот циклон, который коснулся Москвы, не представляет угрозы. Поэтому непонятно, зачем давать ему имя? Связи между названием и событием никакой нет. Просто маркетинговый ход...