Расследование по делу блогера, осквернившего фото ветерана, завершили в рекордные сроки: «Он резко поменял позицию, признал вину»

Матвей полностью признает свою вину, раскаивается и просит рассматривать его дело в особом порядке.

Расследование по делу блогера Матвея Юферова, который осквернил фото ветерана Великой Отечественной войны, завершено в рекордные сроки. Материалы сегодня днем были переданы из Следственного комитета в прокуратуру. Там должны утвердить обвинение или вернуть дело на доследование. На данный момент Юферову за «оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично» по статье «Реабилитация нацизма» грозит реальный срок - до 5 лет колонии.

Напомним, в ночь на 25 ноября Юферов с товарищем прогуливался в столичном районе Измайлово. Молодой человек попросил товарища сфотографировать, как он (Юферов) справляет малую нужду на стенд с фотографией ветерана войны Анатолия Фролова (гвардии лейтенант, попавший на фронт в 18-летнем возрасте и награжденный Орденом Великой Отечественной войны I степени скончался в 2016 году, - Авт.). Этот снимок блогер выложил в интернет, а когда поднялась волна негодования, сбежал в Санкт-Петербург.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, на первом допросе Юферов свою вину не признал - по совету адвоката Татьяны Соломиной. Многие эксперты тогда комментировали, что в таком случае второкурсник РГГУ вряд ли может рассчитывать на снисхождение. При этом, конечно, на суде учтут и то, что парень пытался сбежать. Но в итоге Матвей Юферов стремительно «передумал».

- Насколько известно, мама парня довольно жестко поговорила с адвокатом и настояла, чтобы сын изменил свою позицию, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - В настоящий момент Матвей полностью признает свою вину, раскаивается и просит рассматривать его дело в особом порядке. (Особый порядок предусматривает, что в ходе судебного заседания не нужно будет ничего доказывать - подсудимый полностью согласен с обвинением, поэтому по закону ему нельзя дать более 2/3 прописанного в УК наказания, - Авт.).

По словам источника, не исключено, что прокуратура передаст дело Юферова в суд уже в ближайшие дни, до конца текущей рабочей недели.

КСТАТИ

Многих удивило, насколько быстро проведено расследование по этому делу. В прошлый четверг, 25 ноября, уголовное дело было возбуждено, а уже через четверо суток оно поступило на утверждение в прокуратуру.

- Этот случай вызвал большой общественный резонанс, поэтому уголовное дело стояло на личном контроле руководителя ГСУ СК по Москве Андрея Стрижова, - объясняет источник. - Его заместитель Борис Лавренев координировал мероприятия по поиску блогера (молодой человек, меняя электрички, направился в Санкт-Петербург, - Авт.). Начиная с четверга, когда событие произошло, следователи Измайловского МРСО без выходных занимались расследованием, чтобы направить дело прокурору в максимально короткие сроки.