Бойцу ММА из Таджикистана, попавшемуся на дерзкой езде в Москве, грозит выдворение из России

Чоршанбиева проверили по базам и оказалось, что он – злостный нарушитель не только ПДД, но других законов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Штраф за езду без водительского удостоверения российского образца, административка за отсутствие полиса ОСАГО, эвакуация машины на штрафстоянку: вот лишь неполный список санкций к таджикскому бойцу ММА Чоршанбе Чоршанбиеву, который на днях попал в столичные криминальные новости.

Поводом тогда стал видеоролик, на котором спортсмен за рулем своей черной «Тойоты Камри», играет в дерзкие «шашечки» в Лефортовском тоннеле. Перестраиваясь из ряда в ряд, он чуть было не спровоцировал несколько ДТП. Ошарашенные водители едва успевали уходить от столкновения со взбесившейся иномаркой. В итоге про нарушение узнала столичная Госавтоинспекция. Спортсмена быстренько нашли и наказали.

А на днях к гаишникам, которые со своей стороны отработали нарушения по полной программе, присоединись коллеги из миграционного управления. Чоршанбиева проверили по базам и оказалось, что он – злостный нарушитель не только ПДД, но других законов Российской Федерации.

- В отношении гражданина Таджикистана был составлен протокол о нарушении правил въезда в Российскую Федерацию, - сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Административное дело рассмотрит суд. Одной из санкций может стать депортация из России. Надо сказать, сама ситуация с выдворением Чоршанбиева из России выглядит весьма парадоксально. Несколько лет назад боец смешанных единоборств записал видео, в котором он нелестно отозвался о русских.

- Это нацисты, - публично оскорбил он население Российской Федерации.

При этом почти все время спортсмен находился в Москве. Теперь такой возможности он может лишиться.

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