«Угрожал прострелить колени и изнасиловать»: Знакомые рассказали о 18-летнем москвиче, который пришел с оружием в школу

По словам учеников школы 1297, Арсений Кураев несколько лет шокировал своими выходками детей и учителей Фото: СОЦСЕТИ

Сайту KP.RU стали известны новые подробности попытки нападения на одну из московских школы. Напомним, накануне на территории школы 1297 был задержан 18-летний парень, который ранее угрожал прийти в школу «стрелять из пневматики». Когда молодого человека скрутили, при нем помимо пневматического пистолета, внешне похожего на боевой ствол, нашли три ножа и газовый баллончик.

«ОН КАК БУДТО ВСЕХ НЕНАВИДЕЛ»

Задержанный Арсений Кураев раньше учился в той самой 1297 школе Мещанского района, которую все местные называют «двенашкой» (по первым цифрам номера). Выпустился нынешней весной.

По словам нашего собеседника, когда Арсений Кураев выпустился из школы, перешедшие в 10-11 классы ребята время от времени троллили его в соцсетях. Фото: СОЦСЕТИ

- По словам педагогов, учился Кураев плохо, как говорится, с двойки на тройку, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Воспитывается в неполной семье. С большим трудом сдал ЕГЭ, никуда не поступил. Насколько известно, осенью подрабатывал, устроившись переписчиком. Вообще, по словам учителей, во время учебы в школе парень отличался плохим поведением.

Тему «плохого поведения» развивают ученики «двенашки».

- Бывает, что некоторых ребят, которые 11 лет отучились, никто даже в лицо толком не знает. А Кураева знала вся школа! - утверждает один из школьников. - Он «прославился» неадекватным поведением. Совсем отмороженный какой-то. Мог на улице подойти к ребятам помладше, ни с того ни с сего начать задираться. Про него рассказывали, что он одноклассникам ножом угрожал, с учителями постоянно конфликтовал. Неуправляемый! Он как будто всех ненавидел. Ни с чего. Просто так.

На следующий день, 6 декабря, Кураева у школы уже ждали. Фото: СОЦСЕТИ

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Отдельный разговор - о том, что Арсений вытворял в соцсетях. Например, в прошлом году в школьных чатах ходило видео с участием Арсения Кураева. Тогда его «выловили» несколько одноклассников. Бить не били, но заставили извиняться на камеру.

- У него еще фишка одно время была - он практиковал «дикпик», то есть в соцсетях и мессенджерах отправлял девчонкам из школы фотографии своего пениса. Одна девчонка пожаловалась своему парню. Тот написал Кураеву, а Кураев прямо в ленте обложил парня матом. В разговор втянулись другие ребята, так он начал сыпать угрозами - этому я колени прострелю, этого изнасилую. Ну, они его и отловили. Как ни странно, оказавшись лицом к лицу перед несколькими ребятами, Кураев выглядел не так дерзко. Извинился и поклялся, что больше не будет никому угрожать.

По словам источника, парень уверяет, что он «просто хотел припугнуть некоторых» - учеников, которые над ним стебались в соцсетях. Фото: СОЦСЕТИ

По словам нашего собеседника, когда Арсений Кураев выпустился из школы, перешедшие в 10-11 классы ребята время от времени троллили его в соцсетях. Например, выкладывали фото парня в общих чатах.

Под одним из таких снимков, опубликованных в небольшой группе на 100 человек, Кураев и пообещал, что завтра придет в школу «стрелять из пневматики и это будет больно».

- Один из учеников, видевших эту переписку, рассказал об угрозах педагогу. Учитель сообщила о сигнале директору школу, а та уже обратилась в полицию, - говорит наш осведомленный источник.

На глазах у учеников старших классов, наблюдавших из окон, Кураева скрутили и увели в машину бойцы спецназа. Фото: СОЦСЕТИ

На следующий день, 6 декабря, Кураева у школы уже ждали. На глазах у учеников старших классов, наблюдавших из окон, Кураева скрутили и увели в машину бойцы спецназа.

По словам источника, парень уверяет, что он «просто хотел припугнуть некоторых» - учеников, которые над ним стебались в соцсетях. Обвинение ему пока не предъявлено. По нашим данным, региональные подразделения МВД и Следственного комитета пока не решили, какое ведомство в итоге будет заниматься расследованием. На данный момент материалы находятся в полиции, а задержанный Кураев провел ночь в изоляторе временного содержания.

Когда молодого человека скрутили, при нем помимо пневматического пистолета, внешне похожего на боевой ствол, нашли три ножа и газовый баллончик. Фото: СОЦСЕТИ

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Парню может грозить до 7 лет колонии

Об этом KP.RU рассказал адвокат Вадим Багатурия, эксперт правового Ютюб-канала «Фрейтак Медиа»:

- Налицо признаки преступления, предусмотренного второй частью статьи 213 УК - «хулиганство с применением оружия». Только через покушение, поскольку стрельбы, собственно, не случилось, - объяснил эксперт. - Преступление считается тяжким, поэтому юноше грозит до 7 лет лишения свободы, до 5 лет принудительных работ, либо штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом у хулигана есть шансы получить и более мягкое наказание - если ранее он не имел проблем с законом и будут обнаружены обстоятельства, смягчающие вину.