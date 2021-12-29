"Единственным другом была собака": что известно о погибшем в Дубне 11-летнем школьнике

Известно, что Максим несколько часов шел по обочинам дорог, подходил к магазинам и заглядывал внутрь, словно искал помощи.

В Дубне погиб 11-летний ученик коррекционной школы Максим К. Ребенок замерз насмерть. Утром 27 декабря он сам вышел из дома на улице Инженерная и пошел на остановку. Там парнишка должен был сесть в социальный автобус, который бы отвез его в школу. Но автобус не шел. Вероятно, Максим переживал, что опоздает и прыгнул в городской автобус №12.

Оплатить проезд он не мог. Водитель стал спрашивать, где родители, все ли нормально. Максим растерянно глядел по сторонам. А когда на следующей остановке открылись двери — ребенок вышел на улицу и побрел по зимнему городу.

НАШЛИ В 100 МЕТРАХ ОТ ШТАБА ПОИСКОВИКОВ

Шел несколько часов по обочинам дорог, подходил к магазинами и заглядывал внутрь, словно искал помощи. Его видели сотни людей — об этом очевидцы будут отписываться в соцсетях чуть позже. Но никто не подошел к школяру, не поинтересовался, не нужна ли помощь. Волонтеры говорят, будь у него на куртке специальная наклейка, например, «Я особенный ребенок», может быть, кто-то бы и придал значение. А так горожане спешили быстрее по своим делам.

— В связи с особенностями своего заболевания, он не мог выйти на контакт, попросить о помощи. Школа уведомила родственников мальчика, отчима, о том, что ребенок не пришел на занятия. Были предприняты поиски. Но, к сожалению, заявление в полицию поступило только в 17:20. Тогда были организованы дополнительные поиски, привлечены волонтеры «Лизы Алерт». Представляется, что обращение поступило в полицию слишком поздно, было упущено драгоценное время, — сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье.

Максима искали без преувеличения около 1000 человек. Добровольцы, полиция, кинологические расчеты. В первые сутки поиски завершили только к пяти утра. Возобновили через пару часов 28 декабря. Обошли большинство подъездов небольшого города, осмотрели все СНТ, гаражи, берега Волги…

На камерах Максим появился последний раз около 11:00 27 декабря на улице Программистов. Там разбили штаб поисковиков. В 100 метрах от дислокации заснеженный склон уходит в реку Южная Канава. Там и обнаружили ребенка.

— Вокруг все было в его следах. Он будто бегал от нас. Казалось, что вот-вот найдем его. В ту части пустыря, где обнаружили труп, изначально никто не думал идти. Слишком неприметное место. Штаб был рядом, но мы прочесывали другие окрестные направления, — рассказывают волонтеры.

СОЦСЛУЖБАМ НЕ ХВАТАЛО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

О трагедии судачат все городские чаты и соцсети. Как так вышло, что родители, зная об особенностях ребенка, за руку не довели его до школы. Хотя бы до автобуса… «Комсомолка» поговорила с жителями дома на улице Инженерная, где живет семья.

— У них трехкомнатная квартира от муниципалитета. Семья полная — отец, мать и пятеро детей 8 — 14 лет: три девочки и два брата. А еще с ними живет любовник матери, — поделились с корреспондентом kp.ru местные жители.

Максим с братом. Фото: Личный архив

Собеседники говорят, что родители не пьющие. Но сами будто не от мира сего…

— В голове у всех троих взрослых будто свой космос. Жили на детские пособия. Мужики где-то работали, а мать нет. Дети у них сами по себе по двору постоянно бегали. Одеты не по сезону. Могли зимой в ветровке летней ходить. Им соседи помогали одеждой, игрушками для детей. Но родители странно себя вели. Я им как-то велосипед отдала нормальный, а через неделю смотрю — он на помойке стоит, — рассказала жительница дома на Инженерной.

Известно, что семья стояла на учете у органов опеки. Ревизоры не единожды приходили с проверкой после обращений соседей. Иногда опеке не открывали двери.

— А когда пускали, то крик стоял на весь дом! Но детей у них забрать не могли. По формальным признакам — спальные места, еда в холодильнике, отсутствие диагноза у родителей — все было в рамках. Только вот ментальные особенности родителей ни под какие рамки не подпадают. Опека говорила нам — соседям: снимайте на телефон, делайте диктофонные записи, если что-то подозрительное увидите. Прямых доказательств ни у кого не было.

НЕЗАДОЛГО ДО ТРАГЕДИИ СЛОМАЛ ТЕЛЕФОН

Максим сначала учился в гимназии №8 рядом с домом. Родители долго отказывались переводить его в коррекционный класс, хотя педагоги настоятельно рекомендовали. Только когда встал прямой вопрос об отчислении за неуспеваемость, мать подала документы в школу «Возможность», в которой учат детей с аутизмом и другими расстройствами.

— Прямого диагноза «аутизм» у него не было. Но какое-то расстройство было. Нелюдимый, говорит плохо, «каша» во рту. Единственным его другом была собака — он с ней постоянно один на во дворе гулял, — делятся знакомые семья.

У Максима был свой мобильник. Но за месяц до трагедии он разбил телефон. Новый ему не купили.

Расходы на похороны взяла на себя администрация Дубны.

— Тело ребенка без видимых следов насильственной смерти было обнаружено вблизи реки Южная Канава. По предварительным данным эксперта, мальчик умер в результате переохлаждения. Выполнен осмотр места происшествия, осмотр камер наружного наблюдения, на котором зафиксирован маршрут передвижения мальчика, опрошены родители ребенка, а также свидетели, изучаются жилищно-бытовые условия семьи, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

— Будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей, — заверили в прокуратуре Московской области.

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