Ночь на понедельник, 5 августа, стала самой холодной в Москве с начала лета

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-05T09:21:04+03:00

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Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала лета 2019 года. Столбики термометров опустились ниже 7 градусов тепла - до 6,7. Такие данные привела сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Нынешняя ночь выдалась самой холодной с начала лета. Температура - 6,7 градуса", - сказала она.

Стоит отметить, что на востоке Подмосковья в ночь с воскресенья на понедельник, 5 августа, было еще холоднее. Температура воздуха опускалась до 1,9 градуса тепла, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что минувшее воскресенье в Москве также должно было стать самым холодным 4 августа с 1948 года. Местами по городу столбики термометров опускались ниже 15 градусов. В понедельник погода будет примерно такой же - дождливой, прохладной и облачной.

ИСТОЧНИК KP.RU