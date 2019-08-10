2019-08-10T02:45:47+03:00
Общество

В Москве из-за дождей закрыли часть Некрасовской линии

В районе перекрытия пустили бесплатные автобусы
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
В Москве из-за дождей закрыли часть Некрасовской линииВ Москве из-за дождей закрыли часть Некрасовской линииФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Непогода, обрушившаяся на Москву, уже успела внести корректировки в работу многих служб. В столице из-за сильного ветра упали 20 деревьев, повреждены машины и трамвай. Сказались дожди и на работе метро. На Некрасовской линии, которая была открыта не так давно, частично закрыли движение поездов.

- Принято решение раньше начать ночное технологическое окно для проверки инфраструктуры на Некрасовской линии (15) в связи с продолжительным дождем. Нет движения поездов между станциями «Косино» и «Улица Дмитриевского». Пожалуйста, пользуйтесь наземным транспортом, - говорится на странице московского метро в Twitter.

В районе перекрытия метро были запущены компенсационные автобусы следующего маршрута: Косино - Улица Дмитриевского - Лухмановская - Некрасовка. Проезд в них для всех пассажиров бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ДРБ: Заявка на митинг 10 августа не предполагает проведение концерта
Поданы первые иски в рамках 100 млн рублей ущерба от протестных акций
К открытию МЦД ремонтные работы пройдут более чем на 30 станциях метро и МЦК
Поврежденные машины и разбитый трамвай: из-за сильного ветра в Москве упали 20 деревьев
Пиво и азарт побудили москвича вызвать полицию
Жители Люберец пытаются спасти раненую утку с дротиком в голове
Из-за плохой воды в Москве закрыли для купания еще один пляж
Из-за урагана в Москве упали два дерева
Синоптики рассказали, когда в Москву после дождей и ветра вернется лето
Погода в Москве на 9 августа 2019 года: в МЧС рассказали о пике шторма
Сергей Собянин лично предупредил горожан о надвигающемся шторме
Федеральные телеканалы прервали эфир, предупреждая москвичей о шторме
Перерабатывают: В Москве с начала года на 15 процентов выросло количество ДТП с такси
Городские службы Москвы переведены на усиленный режим из-за непогоды
На юго-западном участке Большой кольцевой линии метро началось строительство второго тоннеля
В Москве началось благоустройство прилегающих к станциям МЦД территорий
Против криминального авторитета Ахмеда Сутулого возбудили дело по "закону о ворах в законе"
В центре Москвы запустили пилотную зону 5G
Сильный ливень, град, ветер до 23 метров в секунду: МЧС предупредило о непогоде в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Бывшие десантники из Подмосковья отобрали у торговца арбузы и подарили их дому ребенка
На западе Москвы неизвестные ограбили бизнесмена на 9,4 млн рублей
На портале mos.ru открылся раздел о музеях
Московские рабочие начали применять новый метод ремонта фасадов жилых домов
На здании ЦУМа может появиться мемориальная доска в память об Алле Вербер
В Москве на МКАДе сгорела машина
В Москве пройдут мусульманские богослужения в честь праздника Курбан-Байрам