В Москве из-за дождей закрыли часть Некрасовской линии

СЕГОДНЯ 02:45 2019-08-10T02:45:47+03:00

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Непогода, обрушившаяся на Москву, уже успела внести корректировки в работу многих служб. В столице из-за сильного ветра упали 20 деревьев, повреждены машины и трамвай. Сказались дожди и на работе метро. На Некрасовской линии, которая была открыта не так давно, частично закрыли движение поездов.

- Принято решение раньше начать ночное технологическое окно для проверки инфраструктуры на Некрасовской линии (15) в связи с продолжительным дождем. Нет движения поездов между станциями «Косино» и «Улица Дмитриевского». Пожалуйста, пользуйтесь наземным транспортом, - говорится на странице московского метро в Twitter.

В районе перекрытия метро были запущены компенсационные автобусы следующего маршрута: Косино - Улица Дмитриевского - Лухмановская - Некрасовка. Проезд в них для всех пассажиров бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU