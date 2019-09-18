Минувшая ночь стала самой холодной для москвичей с начала осени
Минувшая ночь со вторника на среду, 18 сентября, стала самой холодной в Москве с начала осени.
Синоптики зафиксировали самую низкую ночную температуру в этом осеннем сезоне. В какой-то момент столбики термометров на главной метеостанции столицы на ВДНХ показали 6,4 градуса.
До этого самой холодной была ночь на 15 сентября. Тогда минимальная температура составила 7,4 градуса.
В ночь на пятницу и субботу, 21 сентября Гидрометцентре России прогнозирует первые заморозки. Температура опуститься ниже ноля до -2.. -3 градусов.
Как писал сайт kp.ru, на текущей недели синоптики обещали первый снег к выходным 21-22 сентября. Гигантский циклон-«паук» принесет в столицу «полчища» дождевых туч, а вместе с ними воздух арктического происхождения. Более того на третей недели осени по Москве прошла «барическая пила».
ИСТОЧНИК KP.RU