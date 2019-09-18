2019-09-18T10:11:15+03:00
Общество

Минувшая ночь стала самой холодной для москвичей с начала осени

Столбики термометров на главной столичной метеостанции показали 6,4 градуса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минувшая ночь стала самой холодной для москвичей с начала осениМинувшая ночь стала самой холодной для москвичей с начала осениФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Минувшая ночь со вторника на среду, 18 сентября, стала самой холодной в Москве с начала осени.

Синоптики зафиксировали самую низкую ночную температуру в этом осеннем сезоне. В какой-то момент столбики термометров на главной метеостанции столицы на ВДНХ показали 6,4 градуса.

До этого самой холодной была ночь на 15 сентября. Тогда минимальная температура составила 7,4 градуса.

В ночь на пятницу и субботу, 21 сентября Гидрометцентре России прогнозирует первые заморозки. Температура опуститься ниже ноля до -2.. -3 градусов.

Как писал сайт kp.ru, на текущей недели синоптики обещали первый снег к выходным 21-22 сентября. Гигантский циклон-«паук» принесет в столицу «полчища» дождевых туч, а вместе с ними воздух арктического происхождения. Более того на третей недели осени по Москве прошла «барическая пила».

ИСТОЧНИК KP.RU

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