Москва побила температурный рекорд 1886 года

СЕГОДНЯ 22:45 2019-12-18T22:45:05+03:00

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Москва продолжает бить температурные рекорды, и эта среда, 18 декабря, стала самой теплой в истории метеонаблюдений, которые ведутся в столице с 1879 года.

В 20:00 опорная станция на ВДНХ зафиксировала скачок показателей до +5,4 градуса. Предыдущий рекорд составлял +5,3 градуса и был установлен в 1886 году.

При этом в полдень той же среды была достигнута максимальная отметка от 1956 года. Столбики термометров поднялись до +2,8 градуса.

Синоптики считают, что аномально теплая погода сохранится в Москве в четверг. Велика вероятность, что температурный рекорд 19 декабря, который сейчас составляет +5,3 градуса, тоже будет побит, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал, что максимальная возможная температура в этот день равняется примерно +8 градусам. Таким образом декабрь отстает от "графика" на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU