Все вокзалы Москвы проверяют из-за сообщений о минировании

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:23:08+03:00

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В Москве оказались "заминированы" абсолютно все вокзалы. Правоохранители проверяют анонимные сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах.

Как сообщил в среду, 22 января, представитель экстренных служб столицы, эвакуация пассажиров и персонала не проводится. Ни одна угроза пока не подтвердилась, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что неделя началась с новой "волны" сообщений о минировании. В понедельник полицейские осмотрели десятки станций московского метрополитена, а на платформах и в вестибюлях дежурили специалисты со служебными собаками.

Неизвестные сообщили об угрозе взрывов не только в подземке, но и в сотнях детских садов и школ. Кроме того, проверку прошли более 20 торговых центров и магазины розничных продуктовых сетей "Пятерочка" и "Магнит". Информация о наличии на объектах опасных предметов не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU