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Общество30 сентября 2021 22:18

"Человек-паук" из аэропорта "Внуково" попал в больницу с переломом лодыжки

Возможно он получил травму, когда спускался вниз из-под крыши аэровокзала
Елена АКИМОВА
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"Человек-паук" из аэропорта "Внуково" попал в больницу с переломом лодыжки

"Человек-паук" из аэропорта "Внуково" попал в больницу с переломом лодыжки

Фото: кадр с видео

«Человек-паук» из московского аэропорта Внуково, который выделывал трюки под крышей воздушной гавани, попал в больницу с переломом лодыжки. Гражданина Кубы доставили в 1-ю горбольницу, но контакт он не идет.

Как стало известно сайту mk.ru, возможно мужчина получил травму, когда его пытались поймать во время акробатических кульбитов.

В больнице отмечают, что с собой у пациента оказался ПЦР-тест на коронавирус, он не болен. Так же в кармане нашли обрывок билета на самолет. Известно, что перед странным случаем мужчина несколько дней буквально жил в аэропорту.

Мужчина поднялся под крышу одного из терминалов во Внуково на высоту 30 метров

Он собирался вылететь за границу, но опоздал на свой самолет. Обменять билет у кубинца не вышло и, возможно, это спровоцировало странную реакцию. Врачи отмечают, что мужчина производит впечатление психически нездорового человека.

Пока дальнейшая судьба госпитализированного неизвестна.

Напомним, мужчину задержали вечером, 29 сентября. Он забрался по конструкциям под полоток аэропорта и выделывал акробатические номера на высоте пятого этажа.

Во Внуково пьяный экстремал забрался на высоту 30 метров