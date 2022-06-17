Московским водителям советуют пересесть на общественный транспорт из-за непогоды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Департамент транспорта Москвы обратился к столичным автомобилистам и попросил их отказаться от поездок на личном транспорте из-за неблагоприятных погодных условий. Сейчас в городе местами идет сильный дождь.

Водителей просят избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты и не парковаться у деревьев или шатких конструкций. В ведомстве добавили: из-за непогоды возрастает риск попасть в аварию.

Движение затруднено в центре столицы, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД. Городской транспорт работает в штатном режиме. Для неотложных поездок рекомендуют пользоваться им.

По прогнозам синоптиков, до конца суток в столице ожидаются гроза, дождь, порывы ветра до 15 м/с, напоминают также в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Ранее KP.RU сообщал, что порывистый ветер и кратковременные дожди ожидаются в Москве 17 июня. Столбики термометров поднимутся до +23 градусов. В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности.