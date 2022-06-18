Внезапно умерший рэпер Саша Скул мог задохнуться рвотой. Фото: СОЦСЕТИ

Друг рэп-исполнителя Саши Скула Виталий Кобылинский рассказал, из-за чего предположительно скончался музыкант. Предположительно он задохнулся в рвотной массе, сообщает Газета.ru.

«Это предварительно, [задохнулся] в рвотной массе, более точно скажут в морге», - рассказал он.

Кобылинский, по его словам, был одним из первых людей в квартире Скула, когда там работали сотрудники правоохранительных органов. «Нам всем очень больно. <…> Это большая утрата, его больше нет с нами, и это очень печально», - добавил он.

В пятницу 17 июня стало известно, что 33-летний хип-хоп-исполнитель Саша Скул (Александр Ткач) найден мертвым в своей квартире в Москве. Причина его смерти не называлась. Музыкант несколько лет боролся с онкологическим заболеванием и находился в стадии ремиссии. В 2019-м у него диагностировали рак лимфатической системы.

Саша Скул выпустил 14 альбомов как сольный артист и еще несколько в составе рэп-групп. Самый известный его проект - «Бухенвальд Флава».