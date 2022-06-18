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Звезды18 июня 2022 14:10

Внезапно умерший рэпер Саша Скул мог задохнуться рвотой

Об этом сообщил друг музыканта
Дмитрий ТРУНОВ
Дмитрий ТРУНОВ
Внезапно умерший рэпер Саша Скул мог задохнуться рвотой.

Внезапно умерший рэпер Саша Скул мог задохнуться рвотой.

Фото: СОЦСЕТИ

Друг рэп-исполнителя Саши Скула Виталий Кобылинский рассказал, из-за чего предположительно скончался музыкант. Предположительно он задохнулся в рвотной массе, сообщает Газета.ru.

«Это предварительно, [задохнулся] в рвотной массе, более точно скажут в морге», - рассказал он.

Кобылинский, по его словам, был одним из первых людей в квартире Скула, когда там работали сотрудники правоохранительных органов. «Нам всем очень больно. <…> Это большая утрата, его больше нет с нами, и это очень печально», - добавил он.

В пятницу 17 июня стало известно, что 33-летний хип-хоп-исполнитель Саша Скул (Александр Ткач) найден мертвым в своей квартире в Москве. Причина его смерти не называлась. Музыкант несколько лет боролся с онкологическим заболеванием и находился в стадии ремиссии. В 2019-м у него диагностировали рак лимфатической системы.

Саша Скул выпустил 14 альбомов как сольный артист и еще несколько в составе рэп-групп. Самый известный его проект - «Бухенвальд Флава».