Названа причина смертельного ДТП с Mercedes на Садовом кольце

Три девушки и три молодых человека пострадали в ДТП на Зубовском бульваре. Фото: прокуратура Москвы

Смертельное ДТП на Зубовском бульваре рано утром 24 июня случилось из-за того, что водитель Mercedes выехал на перекресток с Зубовской улицы на красный свет, подтвердили в Госавтоинспекции Москвы. Однако там уже оказалось проехавшее по Садовому кольцу на зеленый свет такси. Водитель Mercedes попытался избежать столкновения и врезался в здание.

В полиции уточнили информацию о пострадавших в этой аварии. Это три девушки и три молодых человека. Погибли в загоревшейся машине водитель и сидевшая на переднем сиденье девушка.

Движение на месте аварии полностью восстановили только к 9 утра. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства ЧП. Их выяснение контролируется прокуратурой Москвы.

Ранее kp.ru опубликовал видео момента ДТП.