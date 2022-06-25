Больше 160 комнат прохлады открыли в Москве из-за жары. Фото: Департамент транспорта Москвы

Более 160 комнат прохлады подготовили в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В них есть кондиционеры и питьевая вода.

Как пояснил мэр Москвы, в центрах соцобслуживания в специально оборудованных помещениях работают кондиционеры. Там можно получить питьевую воду. При ухудшении самочувствия можно обратиться за медицинской доврачебной помощью».

По словам Собянина, «комнаты прохлады» работают с понедельника по четверг с 9:00 до 20:00, в пятницу - до 18:45, в субботу - до 16:00. Узнать адрес ближайшего такого помещения можно по телефону единой справочной службы: +7 (495) 870-44-44.

Кроме того, на 17 станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК) организована бесплатная раздача воды. Кондиционеры в вагонах поездов работают в летнем режиме. В метро дополнительно для притока свежего воздуха сняли вторые двери на входе на станции.

Ранее Гидрометцентр России объявил в столичном регионе предпоследний «оранжевый» уровень погодной опасности из-за наступившей жары. В Москве коммунальные службы поливают асфальт и проводят аэрацию воздуха. В Подмосковье из-за пожарной опасности в режим повышенной готовности перешли сотрудники МЧС.