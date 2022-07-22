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Происшествия22 июля 2022 14:30

Ресторан грузинской кухни Patara горит на Патриарших прудах в Москве

Людей эвакуировали, на месте работают сотрудники экстренных служб
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Ресторан грузинской кухни Patara горит на Патриарших прудах в Москве

Ресторан грузинской кухни Patara горит на Патриарших прудах в Москве

В центре Москвы на Патриарших прудах горит грузинский ресторан Patara. Информации о пострадавших нет, сообщает источник KP.RU. На представленных кадрах видно, что из заведения валит густой дым.

На месте ЧП работают экстренные службы города. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Всех посетителей заведения эвакуировали. Причина возгорания пока не сообщается.

В Дептрансе Москвы сообщили, что на данный момент возгорание в Ермолаевском переулке удалось локализовать. Оперативные службы города продолжают работать на месте. Уточняется, что движение по Ермолаевскому переулку и Малому Патриаршему переулку полностью перекрыто.

Ранее KP.RU сообщал, что пожар произошел на крыше жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. Огонь потушили через четыре часа. Площадь возгорания составила около тысячи кв. метров. 140 человек эвакуировали. Власти Москвы пообещали отремонтировать крышу восьмиэтажки за десять дней.