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Общество27 июля 2022 7:51

МЧС предупредило жителей Москвы о дожде с грозой и градом 27 июля 2022 года

Непогода будет сопровождаться штормовым ветром до 17 м/с
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве ожидается ливень с грозой и градом

В Москве ожидается ливень с грозой и градом

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве, в среду, 27 июля, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра России с 12:00 и до конца суток ожидается ливень с грозой и градом. Неблагоприятная погода будет сопровождаться порывистым ветром до 17 метров в секунду, предупредили в Главном управлении МЧС России по столице.

Во время непогоды автомобилистам рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать резких маневров. Во время грозы увеличивается риск ДТП. Кроме того, водителей просят не парковать авто под деревьями.

Пешеходам советуют держаться подальше от шатких конструкций и рекламных билбордов, не прятаться от дождя под деревьями. Родители не должны оставлять детей без присмотра.

Ранее KP.RU сообщал, что жара до +32 градусов и грозы ожидаются в Москве 27 июля 2022 года. В городе продлен оранжевый уровень погодной опасности до вечера 27 июля.