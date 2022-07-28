ВМоскве 28 июля с 12:00 до конца суток ожидается ливневый дождь, гроза и град Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, в Москве 28 июля 2022 с 12:00 до конца суток ожидаются бурные атмосферные осадки: ливневый дождь, гроза и град. Непогода будет сопровождаться порывистым ветром до 20 метров в секунду, предупредили в главке МЧС РФ по столице.

Ливневый дождь, равно как гроза и град могут внести существенные коррективы в ситуацию на дорогах. В связи с этим московских автомобилистов просят соблюдать аккуратность: снизить скорость и избегать резких маневров. Из-за неблагоприятных погодных условий увеличивается риск ДТП. Кроме того, водителям рекомендуют не парковать машины под деревьями, чтобы обломившиеся ветки не повредили транспортное средство.

Пешеходам советуют обходить шаткие конструкции и рекламные билборды и не укрываться от дождя под деревьями – снова из-за риска обламывания ветвей. Родителям стоит отнестись внимательнее к присмотру за детьми и защитить их от непогоды.

Ранее KP.RU сообщал, что столичных рестораторов попросили закрыть летние веранды из-за грозы 28 июля. Ливни обрушатся на Москву во второй половине дня. Может выпасть 17 мм осадков. Местами возможен град диаметром в 2-3 сантиметра.