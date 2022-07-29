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Происшествия29 июля 2022 6:00

МЧС: Постояльцы в сгоревшем на юго-востоке Москвы хостеле не смогли спастись из-за решеток на окнах

Подробности ночного пожара в хостеле на юго-востоке Москвы, в котором сгорели заживо 8 человек
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Сотрудники экстренных служб спасали людей с первого этажа, где располагался хостел, а также эвакуировали жильцов с верхних этажей многоэтажки

Сотрудники экстренных служб спасали людей с первого этажа, где располагался хостел, а также эвакуировали жильцов с верхних этажей многоэтажки

Фото: прокуратура Москвы

Из-за решеток, установленных на окнах сгоревшего хостела на Алма-Атинской улице в Москве, восемь человек не смогли спастись, сообщил ТАСС со ссылкой на врио начальника Главного управления МЧС по столице Андрея Румянцева.

«Из-за решеток на окнах самостоятельная эвакуация и спасение людей были невозможны. В связи с этим основной причиной гибели людей послужили решетки», - пояснил он.

По его словам, сотрудники экстренных служб спасали людей с первого этажа, где располагался хостел, а также эвакуировали жильцов с верхних этажей многоэтажки.

По данным МЧС, в здании была установлена пожарная система, «Стрелец-мониторинг», однако она не сработала.

Как сообщал KP.RU, ночью 29 июля восемь человек сгорели заживо в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве. Столичная прокуратура начала проверку. СК возбудил уголовное дело после гибели восьми постояльцев.