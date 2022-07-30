Сирены сработали в районе Марьина роща в Москве 30 июля 2022 года

В Москве в районе Марьина Роща днем 30 июля 2022 года сработали сирены Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Москве в районе Марьина Роща днем 30 июля 2022 года сработали сирены, при этом ранее никаких оповещений о проверки экстренных систем в городе не было, сообщает «Москва 24».

Обычно сирены включают для экстренного оповещения населения о приближающейся опасности.

Напомним, в Москве 20 июля 2022 года с 10:40 до 12:00 прозвучала воздушная тревога в связи с проверкой исправности систем оповещения населения о чрезвычайной ситуации. Сирена сопровождалась коротким информационным сообщением «Внимание всем!». Тестирование было плановым.

В предыдущий раз такая проверка прошла в ноябре 2021 года. Тогда она состоялась в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

Ранее KP.RU сообщал, что людей эвакуируют из торговых центров «Ривьера» и «Принц Плаза» в Москве. Посетителей вывели на улицы, причины эвакуации пока не сообщаются. На месте работают экстренные службы города.