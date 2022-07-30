Суд арестовал 24-летнюю гендиректора хостела на улице Алма-Атинской в Москве, где погибли восемь человек

24-летнюю гендиректора сгоревшего хостела арестовали до 29 сентября 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресненский районный суд Москвы отправил 24-летнюю гендиректора хостела на Алма-Атинской улице, где ночью 29 июля при пожаре заживо сгорели восемь человек, под стражу до 29 июля 2022 года, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим смерть постояльцев.

По данным ТАСС, задержанная гендиректор пункта размещения Элеонора Миронова оказывает активное противодействие следствию: она удалила все переписки на своем телефоне, не признала вину и не раскаялась в содеянном.

Информацию о том, что девушка являлась лишь номинальным руководителем хостела, опровергают администратор пункта размещения и сотрудники МЧС. Протокол о нарушении пожарной безопасности составлялся при ней.

Женщина оказывает противодействие следствию Фото: прокуратура Москвы

Ранее KP.RU сообщал, что суд Москвы отправил в СИЗО владельца сгоревшего хостела на Алма-Атинской улице – 55-летнего Рауфа Миронова. Его также арестовали до 29 сентября 2022 года.

Напомним, 29 июля восемь человек сгорели заживо в хостеле, расположенном в 16-этажноми доме в Москве. По основной версии возгорание произошло из-за неисправной проводки. В хостеле выявили грубые нарушения пожарной безопасности.