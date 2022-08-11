В Москве выявили 7899 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки

В Москве выявили 7 899 случаев заражения коронавирусом за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве за прошедшие сутки зафиксировали 7899 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 8608 инфицированных ковидом, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф в четверг 11 августа.

В стационары попали 358 москвичей, выздоровели 6202 пациента, еще 16 человек умерло. С начала пандемии COVID-19 зарегистрировали 2 885 222 случаев заражения.

Всего в России за сутки выявили 25 815 новых случаев ковида, 2525 россиян госпитализировали, из больниц выписались 14 221 человек.

Ранее KP.RU сообщал, что инфекционист Николай Малышев спрогнозировал пик заболеваемости ковидом в Москве в конце августа – начале сентября 2022 года. По словам специалиста, показатели будут ниже, чем при «дельте». Стационары справятся с такой нагрузкой. Из-за распространения подвариантов ВВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон» москвичам снова рекомендуют носить маски в закрытых общественных помещениях.