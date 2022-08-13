Городские службы приведены в режим повышенной готовности из-за жары в Москве

Полив проезжей части и мойка асфальтобетонных и плиточных покрытий проводится круглосуточно Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Городские службы в Москве работают в режиме повышенной готовности из-за экстремальной жары, которая продлится в эти выходные и на следующей неделе. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Полив проезжей части и мойка асфальтобетонных и плиточных покрытий проводится в круглосуточном режиме. Это помогает снизить риск деформации дорожного полотна, который усиливается из-за транспортной нагрузки под воздействием прямых солнечных лучей. Ночью идет интенсивный полив зеленых зон.

По данным синоптиков, жара в Москве ожидается на выходных и на ближайшей неделе. Температура будет превышать +30 градусов. Об этом KP.RU сообщал со ссылкой на синоптика Александра Шувалова. По его словам, столбики термометров поднимутся на 4-6 градусов выше нормы. Осадки не ожидаются.