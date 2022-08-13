Собянин рассказал о популярности воркаута в Москве

Около 400 площадок для занятия воркаутом построили в Москве за последние 5 лет. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Около 400 площадок для занятия воркаутом построили в Москве за последние 5 лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

Создание площадок для воркаута поспособствовало не только поддержанию здорового образа жизни москвичей, но и благоустройству города. Многие из спортивных зон разбиты не только в парках и скверах, но и на местах бывших пустырей и снесенных гаражей.

Градоначальник особо отметил большую крытую зону в парке 850-летия Москвы, не уступающую ей по функционалу - в Детском Черкизовском парке, а также спортплощадку между улицами Миклухо-Маклая и Введенского.

В парках «Яуза» и «Братеевская пойма» организованы целые спортивные кластеры. Проект «Спортивные выходные» предоставляет возможность бесплатных тренировок с профессионалами либо онлайн - не выходя, из дома.

Ранее KP.RU сообщал, что Тестовская станет самой высокой станцией МЦД-4. Она разместится на эстакаде на высоте более 15 метров. Эта станция войдет в крупный транспортно-пересадочный (ТПУ) в центре Москвы. В нем соединятся сразу несколько станций - «Деловой центр» МЦК, Тестовская МЦД-1 и МЦД-4 и «Международная» Филевской линии метро.