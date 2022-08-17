Оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары продлили в Москве до 18 августа 2022 года

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары до +30..+31 градусов. Предупреждение будет действовать с 12:00 до 18:00 18 августа 2022 года, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна», - сказано в сообщении.

Напомним, в столице уже пятый день подряд действует оранжевый уровень погодной опасности из-за августовского зноя. Синоптики также предупреждают москвичей о высоком уровне пожароопасности. Жителям рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды, носить легкую светлую одежду из натуральных тканей и по возможности находиться в прохладном помещении.

Как сообщал KP.RU, в Москве 17 августа воздух прогреется до +31 градуса, что на девять градусов выше климатической нормы августа. В городе будет дуть слабый ветер, атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. Ожидаются магнитные бури, метеозависимые люди могут почувствовать себя нехорошо.