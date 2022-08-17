Синоптик Волосюк рассказала о погоде в выходные

После кратковременного спада температуры на выходных жара вернется вновь Фото: Иван МАКЕЕВ

Сильная жара в Москве спадет к выходным, сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Елену Волосюк. Температура воздуха понизится до +25 градусов, возможны дожди.

Правда, после кратковременного спада температуры жара вернется вновь. По словам Волосюк, аномально жаркая, летняя погода продлится в центральном регионе страны, а также в Москве и области весь август, вплоть до начала осени.

В пятницу, 19 августа, и в субботу, 20 августа, температура днем составит максимум +26...+27 градусов, подтверждает данные Волосюк главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Ночные температуры останутся прежними. С наступлением сумерек будет холодать только до +17...+19 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве до 18:00 18 августа 2022 года. Из-за аномальной жары оранжевый уровень продлевают уже пятый день подряд.