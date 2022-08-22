Мучающий Москву дым от рязанских пожаров начинает рассеиваться

Дым в Москве начинает постепенно рассеиваться Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Несмотря на улучшение погодных условий, способствующих рассеиванию дыма от лесных пожаров в ряде областей Центрального Федерального округа, он все еще будет долетать до Москвы. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале «Городское хозяйство Москвы».

По данным Комплекса городского хозяйства Москвы, запах гари в столице ощущается ночью и ранним утром из-за того, что в это время воздушные массы переносятся быстрее, а условия рассеивания не способствуют ослаблению концентрации взвешенных частиц.

Однако в целом сейчас погодные условия меняются, и дым начинает постепенно рассеиваться, из-за чего едкие остаточные вещества в воздухе достигают Москвы в меньших объемах, нежели прежде. Также в ведомстве лишний раз напомнили, что доля взвешенных частиц в воздухе над столицей не превышает допустимых значений, даже если запах гари ощущается достаточно сильно.

Ранее KP.RU сообщал о мнении синоптика Синенкова, который указал на то, что пожары и сопутствующие им явления, вроде смога и запаха гари, распространяются быстрее в жаркую погоду, когда нет осадков.