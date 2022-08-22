Пять машин столкнулись на внутренней стороне МКАД в Москве

Авария с участием пяти машин произошла на МКАД Фото: принтскрин видео.

На внутренней стороне МКАД в районе улицы Николая Старостина столкнулись пять автомобилей, сообщили в столичном Дептрансе.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Проезжая часть к настоящему времени уже освобождена.

Ранее сообщалось, что мужчины угнали с охраняемой стоянки на проспекте Вернадского в Москве Mercedes стоимостью 6 млн рублей. Преступление раскрыли уже через несколько часов. Патруль остановил похожую на похищенную машину на улице Поляны, и вскоре выяснилось, что угнали именно ее.