Пять машин столкнулись на внутренней стороне МКАД в Москве

Авария с участием пяти машин произошла на МКАД
Фото: принтскрин видео.
На внутренней стороне МКАД в районе улицы Николая Старостина столкнулись пять автомобилей, сообщили в столичном Дептрансе.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Проезжая часть к настоящему времени уже освобождена.
Ранее сообщалось, что мужчины угнали с охраняемой стоянки на проспекте Вернадского в Москве Mercedes стоимостью 6 млн рублей. Преступление раскрыли уже через несколько часов. Патруль остановил похожую на похищенную машину на улице Поляны, и вскоре выяснилось, что угнали именно ее.