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Происшествия22 августа 2022 16:29

Пять машин столкнулись на внутренней стороне МКАД в Москве

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется
Источник:kp.ru
Авария с участием пяти машин произошла на МКАД

Авария с участием пяти машин произошла на МКАД

Фото: принтскрин видео.

На внутренней стороне МКАД в районе улицы Николая Старостина столкнулись пять автомобилей, сообщили в столичном Дептрансе.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Проезжая часть к настоящему времени уже освобождена.

Ранее сообщалось, что мужчины угнали с охраняемой стоянки на проспекте Вернадского в Москве Mercedes стоимостью 6 млн рублей. Преступление раскрыли уже через несколько часов. Патруль остановил похожую на похищенную машину на улице Поляны, и вскоре выяснилось, что угнали именно ее.