На внутренней стороне 77 км МКАД (в районе СВХ) загорелся автомобиль Фото: Департамент транспорта Москвы

На 77-м километре МКАДа, в районе Северо-Восточной хорды, во время движения загорелся легковой автомобиль. Сейчас пожар уже потушен, оперативные службы Москвы работают на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы.

В ведомстве уточнили, что обстоятельства произошедшего пока только устанавливаются, но также предупредили водителей о необходимости искать пути объезда. Движение на 77-м километре затруднено.

Ранее 24 августа KP.RU сообщал о другом происшествии на МКАДе – два водителя повздорили на дороге, и в ходе выяснения отношения раздались выстрелы. Известно, что один из водителей потребовал жестами от другого остановиться, и когда тот не подчинился – выстрелил из пистолета. Пуля попала в стекло, но не задела сидящего внутри водителя, а стрелявший скрылся, уехав в сторону Осташковского шоссе. Позже его задержала полиция.

Другое возгорание на дороге произошло также сегодня, на платной дороге возле Шереметьево. Там вспыхнула машина такси. Причины и обстоятельства пока не известны, но, по словам очевидцев, машина была полностью охвачена огнём.