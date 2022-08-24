Пожарным удалось локализовать возгорание на складе на севере Москвы Фото: прокуратура Москвы

Очаг возгорания на северо-востоке Москвы, где горит склад автомобильных запчастей, пожарным удалось успешно локализовать. Огонь всё ещё не потушен, но уже не распространяется дальше по территории. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на экстренные службы столицы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Бутырский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку по факту возгорания в Отрадном. Следователи работают на месте происшествия, и приступят к изучению после того, как пожар будет полностью потушен.

Также в пресс-службе московского СК сообщали о том, что в огне погиб один человек, и двое пострадавших были госпитализированы в медучреждения города.

Также ранее KP.RU сообщал, что площадь возгорания на складе, на Сигнальном проезде в Москве, стремительно выросла с изначальных 150 квадратных метров до 1500 кв. метров.