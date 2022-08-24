Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 августа 2022 15:55

Пожарным удалось локализовать возгорание на складе на севере Москвы

Площадь пожара составила 1500 квадратных метров
Сергей КУДРИН
Пожарным удалось локализовать возгорание на складе на севере Москвы

Пожарным удалось локализовать возгорание на складе на севере Москвы

Фото: прокуратура Москвы

Очаг возгорания на северо-востоке Москвы, где горит склад автомобильных запчастей, пожарным удалось успешно локализовать. Огонь всё ещё не потушен, но уже не распространяется дальше по территории. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на экстренные службы столицы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Бутырский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку по факту возгорания в Отрадном. Следователи работают на месте происшествия, и приступят к изучению после того, как пожар будет полностью потушен.

Также в пресс-службе московского СК сообщали о том, что в огне погиб один человек, и двое пострадавших были госпитализированы в медучреждения города.

Также ранее KP.RU сообщал, что площадь возгорания на складе, на Сигнальном проезде в Москве, стремительно выросла с изначальных 150 квадратных метров до 1500 кв. метров.