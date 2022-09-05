В Москве на Вильнюсской улице автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе

В Москве легковушка на переходе сбила велосипедиста Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Вильнюсской улице в районе дома 1 автомобиль наехал на велосипедиста на регулируемом пешеходном переходе. Авария произошла 5 сентября около 13:40 дня. О произошедшем сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших выясняется.

Движение в районе аварии не затруднено, добавили в ведомстве.

Напомним, 3 сентября в Москве таксист насмерть сбил курьера на моноколесе. Как писал KP.RU, автомобилист нарушил правила дорожного движения — проехал на красный сигнал светофора. Машина на полной скорости въехала в человека на моноколесе. От удара мужчину подбросило вверх. Позже стало известно, что пострадавший не выжил.

Еще ранее, 16 августа, водитель «Фольксвагена» сбил курьера на велосипеде. Последнему понадобилась помощь врачей, его госпитализировали. В этом ДТП виновны оба: автомобилист проехал на красный, а велосипедист пересекал проезжую часть в неположенном месте.