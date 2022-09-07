Москвичам пообещали комфортную погоду до +15 градусов в День города

В Москве в День города прогнозируется до +13...+14 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в День города прогнозируется комфортная, но слегка прохладная погода. Воздух прогреется до +13…+15 градусов. В субботу атмосферных осадков не ожидается, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

Однако синоптик предупредила, что в ночные часы температура воздуха будет довольно низкая: в субботу, 10 сентября, столбики термометров опустятся до +3…+5 градусов, в воскресенье, 11 сентября, потеплеет на пару градусов. Днем в выходные ожидается до +15 градусов, что ниже климатической нормы.

Кроме того, метеоролог отметила, что ко Дню города ветер постепенно сменится с северного на восточный и юго-восточный.

«Погода будет менее влажной, содержание кислорода в воздухе будет достаточным. И атмосферное давление будет довольно высокое, что не позволит облакам развиваться и не помешает празднику», - добавила Позднякова.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик Тишковец пообещал москвичам прохладную и ветреную погоду 7 сентября. Воздух прогреется лишь до +19…+12 градусов, пройдут обложные дожди. По прогнозам синоптиков, прольется около 7 мм атмосферных осадков.