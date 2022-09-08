У «Лужников» 10 сентября перекроют несколько улиц из-за концерта группы «Ленинград»

У «Лужников» 10 сентября перекроют несколько улиц Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве на нескольких улицах в районе стадиона «Лужники» 10 сентября перекроют движение из-за мероприятия. Кроме того, на участках перекрытий 9 сентября с 00:01 будет недоступна парковка, сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы. Напомним, в эту субботу на арене «Лужники» пройдет большой концерт группы «Ленинград».

Так, 10 сентября в период с 21:30 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по участку Проектируемого проезда №2309 от улицы Усачева до улицы Доватора, а также по участке улицы Савельева от улицы Усачева до улицы Доватора. Кроме того, движение перекроют на улице Доватора от Хамовнического Вала до 3-й Фрунзенской улицы, на улице 10-летия Октября от улицы Доватора до улицы Ефремова и на улице Ефремова от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы.

Также водителям придется объезжать участок Трубецкой улицы от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта, участок переулка Хользунова от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта. Ограничения также коснутся дублера Комсомольского проспекта.

С 08:00 10 сентября до окончания мероприятия перекроют съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора. На участках перекрытий нельзя будет парковаться.

Ранее KP.RU сообщал, что В Москве начали перекрывать дороги из-за празднования Дня города. Ограничения ввели на Тверской и в прилегающих переулках, а также в Театральном проезде.