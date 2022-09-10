Собянин поздравил москвичей с 875-летним юбилеем столицы

Собянин поздравил москвичей с 875-й годовщиной любимого города Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с 875-летием города. Ролик с теплыми словами он разместил в своем Телеграм-канале.

«Поздравляю вас с юбилеем, 875-й годовщиной нашего любимого города, нашей Москвы. Поздравляю вас с днём рождения города, который неразрывно связан с судьбой каждого москвича и судьбой всей страны», - сказал градоначальник, добавив, что столица, созданная трудом и талантом многих поколений, а также ветеранами, сегодня развивается благодаря труду и заботе современного поколения.

Он также поблагодарил президента Владимира Путина за помощь и внимание в развитии столицы.

Москва отметит День города с 9 по 11 сентября. Праздничная программа объединяет несколько сотен событий: от выступлений Валерии и группы Uma2rman до дегустаций экзотических блюд и участия в необычных мастер-классах.

Мероприятия запланированы как на крупных и центральных площадках Москвы, так и в общественных пространствах локального значения в округах. Кроме того, программу празднования подготовили парки столицы.

Ранее KP.RU опубликовал полную программу празднования Дня города 2022 в Москве.