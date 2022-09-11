На колесе обозрения «Солнце Москвы» ввели ограничение числа посетителей для исключения нештатных ситуаций

Колесо обозрения на ВДНХ «Солнце Москвы Фото: предоставлено пресс-службой «Солнце Москвы»

Колесо обозрения «Солнце Москвы» не закрылось на второй день, но работает в ограниченном режиме. Об этом сообщает корреспондент KP.RU со ссылкой на источник в пресс-службе.

Приостановка связана с большим наплывом посетителей, желающих покататься. Ранее в ряде Телеграм-каналов распространилась информация о том, что аттракцион закрыли из-за технических работ.

- Информация о закрытии не соответствует действительности, - сказали KP.Ru в пресс-службе «Солнца Москвы».

Гости, которые купили билеты с 11 по 25 сентября, могут вернуть их либо обменять - на более поздние даты в 2022 году или сувенирный мерч.

- Все, кто приобрели билеты в период с 11 по 25 сентября, имеют возможность сделать возврат, перенести визит на более позднюю дату (билеты бессрочные), - рассказали в пресс-службе.

Напомним, «Солнце Москвы» стало самым высоким колесом обозрения в Европе. Аттракцион открыли возле ВДНХ в день рождения столицы. «Солнце Москвы» построил инвестор, который ранее создал «Остров мечты». Как писал KP.RU, колесо будет работать круглогодично.