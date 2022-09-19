Временный деревянный переход свалился на машины на западе Москвы

Переход упал на припаркованные вдоль него машины

На западе Москвы сильный ветер заставил упасть временный переход на семь машин, припаркованных вдоль него, сообщает источник KP.RU. Деревянная конструкция на улице Барклая покосилась и упала на машины, оцарапав кузов и оставив вмятины.

Кровля из шифера оказалась закрепленной более или менее надежно и на автомобили не сползла.

Напомним, до конца дня в столице будет бушевать ураган, скорость ветра составит от 17 до 22 метров в секунду, а во время порывов - до 25 метров в секунду.

Как сообщал KP.RU ранее, мэрия Москвы призвала горожан не покидать лишний раз дом или место работы. Если же выйти на улицу необходимо, следует держаться подальше от деревьев и шатких конструкций, палаток, павильонов, остановок. Ранее днем сильный ветер свалил дерево во дворе жилого доа на западе столицы, и это попало на видео.