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Происшествия22 сентября 2022 15:07

Грузовик наехал на препятствие и опрокинулся на Славянской площади в Москве

Источник:kp.ru
Грузовик совершил наезд на препятствие и опрокинулся на Славянской площади

Грузовик совершил наезд на препятствие и опрокинулся на Славянской площади

Фото: Департамент транспорта Москвы

На Славянской площади в Москве грузовой автомобиль совершил наезд на препятствие и опрокинулся. Об этом сообщает Телеграм-канал Дептранса Москвы.

На фотографии, предоставленной ведомством, видно, как на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

Ранее KP.Ru сообщал, что поздно вечером 21 сентября автомобиль Porsche на большой скорости сбил табло АЗС на Носовихинском шоссе в Москве. К счастью, все обошлось лишь сбитым табло расположенной поблизости автозаправки