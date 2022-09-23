Исследователь Петров обнародовал мнение приезжих о жителях Москвы

Ученый рассказал, как приезжие представляют москвичей Фото: Виктория ДУДИНА

Фольклорист и исследователь городов России, кандидат филологических наук Никита Петров рассказал «Мосленте», что думают приезжие о жителях Москвы. Эксперт отметил, что те, кто недавно переехал в столицу, а также жители других регионов считают москвичей «русскими немцами». Их противопоставляют провинциалам.

— Многие из них считают, что москвич — это своего рода русский немец. И что провинциалу хорошо, то москвичу — смерть. Так что в нашей стране существует некое противопоставление жителей столицы и всех остальных, — заявил ученый.

Это влияет и на то, как изображают москвичей в медийном пространстве. Люди привыкли, что столичные жители — ханжи, пресыщенные жизнью, вечно довольные и спокойные, без надобности к чему-то стремиться. Как писал ранее KP.RU, также москвичей считают очень богатыми.

Однако существует и другое мнение.

— Для жителей других городов, которые приезжают в столицу, москвич — это уже достойный подражания, занятой, но усталый, культурный, модный, хорошо владеющий языками и в то же время грубоватый человек, отлично умеющий управлять своим временем, — рассказал Никита Петров.

Как пояснил кандидат филологических наук, в обычных условиях москвичи не задумываются о своем образе. Однако если рядом появляется человек с другим укладом жизни, разница становится понятна.

Ранее KP.Ru сообщал о том, что москвичей раздражает в приезжих. По словам фольклориста, кандидата филологических наук, работающего над проектом «Народная история России» Никиты Петрова, жители столицы очень чувствительны к нарушению негласных правил культурного кода.