ДТП с участием четырех автомобилей произошло на 101-м км МКАД после пересечения с трассой М - 11

Четыре автомобиля столкнулись на 101-ом километре МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

На внешней стороне 101-го км МКАД столкнулись несколько автомобилей. Всего в аварии пострадали четыре транспортных средства, все — легковые. На кадре с камер видеонаблюдения, предоставленных департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы видно, что машины сильно пострадали.

На месте работают оперативные службы столицы. Обстоятельства произошедшего выясняют. Информация о пострадавших пока не поступала.

Из-за аварии пришлось перекрыть часть дороги. Движение осуществляется по двум полосам из пяти. Водителей попросили по возможности выбрать другую дорогу.

Днем 24 сентября на 79-ом км МКАД также произошло столкновение нескольких автомобилей. Движение пришлось ограничить на трех полосах из пяти, писал KP.RU. В течение часа последствия аварии были ликвидированы и транспортный поток возобновили.

Напомним, синоптики прогнозируют выпадение до 75 процентов от месячной нормы осадков в Москве за сутки 24 сентября. В такую погоду водителям нужно быть особо внимательными.