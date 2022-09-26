Перекрытое из-за ДТП с грузовиком движение на Митинской улице в Москве восстановили

Движение на Митинской улице в Москве перекрыто из-за ДТП с грузовиком Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Митинской улице в районе дома 52 произошла авария: столкнулись грузовой автомобиль и легковушка. Движение на участке было полностью перекрыто, сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

На представленных кадрах видно, что в результате аварии грузовая фура перекрыла проезжую часть. В пробке стоит общественный транспорт. На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняется.

В 09:19 восстановили движение по одной полосе в каждую сторону.

Ранее KP.RU сообщал, что накануне, 25 сентября, движение на Симферопольском шоссе в Москве было затруднено из-за столкновения грузовика и легковушки. Авария произошла перед развязкой МКАД. Грузовик отлетел к бордюру, помялось крыло и кузов иномарки. На трассе лежало оторванное колесо.

Кроме того, еще одно ДТП произошло на Можайском шоссе. Автомобиль Audi столкнулся с техникой дорожников и остался без крыши. Движение на участке осуществлялось по двум полосам из трех. Информации о пострадавших не поступало.