Момент стрельбы в клубе «16 тонн» в центре Москвы попал на видео

Охранник не дал вооруженному посетителю пройти внутрь заведения

Момент стрельбы на входе в клуб «16 тонн» на Пресненском валу и драки агрессивного посетителя и охранника заведения попал на видео. Кадры с камер наблюдения обнародовала прокуратура Москвы.

ЧП произошло днем 26 сентября, повздоривший с охранниками гость клуба покинул заведение, но вскоре вернулся с оружием. На предоставленных кадрах видно, как секьюрити пытается остановить неадекватного посетителя. В потасовке они борются за оружие, затем звучат выстрелы, один из которых оборачивается для 27-летнего сотрудника ранением. Затем стрелок покидает место происшествия.

- Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту, - сообщается в релизе столичной прокуратуры.

Как сообщал KP.RU ранее, личность подозреваемого установлена, 58-летнего мужчину разыскивают полицейские.